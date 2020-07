Il consumatore è stato accontentato. Così sembra, almeno: grazie ad un accordo fra Swisscom e UPC dal prossimo autunno i pacchetti Teleclub e MySports saranno accessibili pure sulla piattaforma «rivale». Mai come in questo caso le virgolette sono di rigore. Nel dettaglio, Teleclub mostrerà anche le partite della National League di hockey; MySports includerà nel suo bouquet la Super League di calcio. E tanto altro pallone, a cominciare dalla Champions. Una sorta di fusione o, se preferite, semplificazione dell’offerta.

La Super League alla finestra

Una rivoluzione, nella misura in cui finora era necessario scegliere l’uno o l’altro colosso. Vero, i clienti di MySports avevano accesso ad una parte del pacchetto di Teleclub. Il favore, però, non era reciproco e infatti la vicenda ha avuto altresì degli addentellati legali. Bene, ma i costi? Ovvero, per beneficiare della nuova offerta noi divoratori di sport dovremo contribuire al matrimonio appena annunciato mettendo mano al portafogli? Eric Zeller, portavoce di MySports, a tal proposito taglia corto: «Si può presumere che il pacchetto totale sarà superiore al prezzo attuale di un abbonamento individuale a MySports o Teleclub». Eccallà, verrebbe da dire. Criptica per contro Swisscom, che tramite Ivana Sambo la butta sulla parità: «A partire dal prossimo autunno UPC e Swisscom consentiranno ai loro clienti un accesso paritario e completo ai contenuti sportivi in diretta». L’accordo fresco di firma riguarda 3,35 milioni di utenti, di cui 1,55 appartengono all’ex regia federale.

Questa intesa, si badi, è legata unicamente alla distribuzione dei contenuti sportivi. I diritti per i vari campionati, invece, restano nelle mani dei rispettivi fornitori: Swisscom detiene quelli per la Super e la Challenge League (fino al 2021) mentre UPC a suo tempo (e fino al 2022) si è accaparrata quelli per l’hockey su ghiaccio. Spendendo, inciso, una cifra spropositata. Entrambi i contratti, tuttavia, scadranno presto. E allora la domanda sorge spontanea: cosa direbbe la Commissione della concorrenza se, un domani neppure troppo lontano, i due attori si accordassero per spartirsi la torta? Della serie: un po’ a me e un po’ a te. Tanto, alla fine, uno potrà mostrare i gioielli dell’altro. E viceversa. Ancora Eric Zeller, di UPC: «L’attuale accordo si limita esclusivamente all’apertura reciproca dell’offerta del programma alle stesse condizioni. Non sono previsti ulteriori accordi, ad esempio per quanto riguarda l’acquisizione di licenze o la cooperazione editoriale».

Un patto di non belligeranza fra UPC e Swisscom, ad ogni modo, potrebbe spingere verso il basso i prezzi per accaparrarsi questo o quel bocconcino sportivo. Come la Super League di calcio, con tutte le conseguenze del caso per i club coinvolti. In questo senso, il direttore generale del Football Club Lugano Michele Campana non nasconde una certa preoccupazione circa l’unione fra i due giganti: «Il sentore in effetti è quello di un para-cartello» afferma. «La speranza, a questo punto, è che al momento dell’asta per i nuovi diritti del campionato si presentino altri attori». Come Sky oppure DAZN, già presenti in Svizzera fra l’altro. «Se così non fosse, dovremmo ritenerci soddisfatti e quindi stappare lo champagne se per il nuovo accordo verrà raggiunta la somma dell’offerta precedente». Quella attuale, intende Campana, che ad un club come il Lugano frutta oltre 2 milioni di franchi a stagione (1,8 milioni sono garantiti, il resto viene versato a seconda del piazzamento in classifica).

E se ne restasse uno solo?

Se un tempo l’offerta sportiva in televisione era un’esclusiva quasi assoluta di SRG SSR, il mercato negli ultimi anni è esploso anche in Svizzera. Sia Swisscom sia UPC, non a caso, hanno spinto su calcio e hockey per accaparrarsi clienti. Le critiche non sono mancate, va da sé. Sono aumentate a dismisura quando UPC, alcuni anni fa, ha «scippato» alla concorrenza il campionato di hockey. Nella speranza di portare via abbonamenti al rivale. Il giochino, si mormora, non avrebbe funzionato granché, anzi: l’utenza si è vista costretta a scegliere, senza la possibilità di poter vedere «tutto» con un singolo pacchetto. Attualmente, sono in corso due procedimenti: in un caso spetterà al Tribunale amministrativo federale pronunciarsi anche se, vista questa collaborazione, è ipotizzabile che i due attori trovino un accordo pure sul fronte legale. Di più, secondo alcuni esperti MySports presto o tardi sparirà. Ridando così a Swisscom il suo ruolo di leader incontrastato nel campo delle pay tv. Nuovi, possibili fornitori permettendo.

