Come nell’immagine: la palla che arriva e via, un bel calcione, al volo. Così, metaforicamente, Enrico «Rico» Giani lo fa da anni. Tra pochi giorni si gusterà una torta con ben 59 candeline sopra, ma lui darà l’ennesimo calcione a chi osa dirgli di smettere. Ha ancora tanti lanci da fare, scivolate e anticipi di testa.

Milita nel Locarno in Quarta Lega e recentemente ha fatto il suo esordio stagionale contro il Leventina Calcio. La sua è una storia particolare, in quanto ha giocato in ogni categoria del calcio svizzero. Dalla Super League (che non si chiamava ancora Super League) alla Quinta Lega. Ogni livello della piramide. «Sono orgoglioso. Il calcio è per me una grandissima passione e finché mi diverto vado avanti. Mi tengo in forma. Insomma, perché smettere?» ci spiega il numero due del...