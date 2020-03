Almeno un po’ di sollievo

Da qualunque angolazione la si voglia guarda si arriva sempre lì, a parlare di Coronavirus, un argomento tanto in voga quanto ancora non del tutto compreso. Lo scopo di questa rubrica è quello di trattare questo e quell'argomento tra il serio e il faceto, cercando di rubare un sorriso al lettore, per un piccolo momento di sano divertimento. Ne abbiamo bisogno. Dovremmo, ogni giorno della nostra vita, ridere, ridere tanto, perché fa bene. Sempre. Oggi, probabilmente, ancor di più. Calcio e Coronavirus. Quel maledetto virus che, per dirla alla Merlani, si è presentato davanti alla nostra porta, senza che lo chiedessimo. Speriamo non abbia la vena realizzativa di Pippo Inzaghi. Bensì, palla in tribuna e virus, non senza qualche paura, battuto. Il calcio, disse un mister del passato niente male,...