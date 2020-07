Il primo allenamento, poi lo stop. La squadra che si ritrova dopo il blocco imposto dal Coronavirus, la voglia di ripartire, ma ecco la doccia fredda: un giocatore il giorno dopo la prima sgambata presenta i sintomi del Covid, fa il tampone e il verdetto è positivo. «Prima dell’inizio dell’allenamento, come da prassi, abbiamo preso i dati di tutti i presenti, giocatori e non». A dircelo è l’allenatore di una squadra del calcio regionale, oggi in quarantena come tutta la formazione. Fino al 9 luglio - secondo le disposizioni del medico cantonale - tutti saranno costretti a rimanere a casa. Un giocatore residente in Ticino, è infatti risultato positivo al Coronavirus.

Dove abbia contratto il virus è difficile dirlo. Recentemente è stato in vacanza, ma non è da escludere che abbia contratto il...