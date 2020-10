Caro calcio, ci vediamo presto!

Tanto tuonò che piovve. Siamo stati profeti la scorsa settimana, parlando del futuro incerto, pieno di nubi, per il calcio regionale ticinese (non che ci volesse un genio...). Dubbi poi spazzati via dalla Federazione Ticinese di calcio che ha deciso di dire basta, per il momento. Una scelta, questa, molto sofferta. Non si poteva fare altrimenti? Si ha avuto paura? In realtà ha solamente vinto il buon senso. Meglio non rischiare. Meglio evitare di macchiare un calcio pulito con rischi assolutamente evitabili. E allora stop, con il rinvio delle partite fino al prossimo 12 novembre. Almeno fino al 12 novembre, perché è possibile che tale provvedimento venga prolungato. Le divise da gioco rimarranno pulite fino al 2021? Probabile. Molto probabile. Da queste colonne, intanto, la scorsa settimana...