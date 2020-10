Se sopra si può leggere di una società felice per la sospensione, c’è anche chi non l’ha presa così bene. Chi ha criticato le scelte della FTC. La salute viene prima di tutto, ovviamente, ma tra gli addetti ai lavori del calcio regionale c’è chi avrebbe operato diversamente. Sabato, per esempio, al comunale di Mendrisio si è giocata una sfida valida per il campionato di Seconda Lega Interregionale. Tra i presenti, questo, è stato un tema di dibattito. Da più parti sono state sollevate perplessità. Al Comunale capienza ridotta, solo posti a sedere, buvette chiusa e obbligo della mascherina. La risposta? Molto positiva. Ha vinto il distanziamento e l’educazione, da parte di tutti. Ma torniamo allo stop. Riportiamo l’opinione di un allenatore critico. Si tratta di Alessio «Ciccio» Righi, mister del Morbio (Seconda Lega). Il quale, prima di tutto, si è detto dispiaciuto. «La soluzione non può essere sempre quella di fermarsi. Si poteva andare avanti. Proseguire, con regole chiare e precise, con lo sforzo di tutti. Con testa». Il mister dei momò sostiene che la diffusione del virus non è da imputare al mondo del calcio regionale o dello sport in generale, ma a situazioni ben più pericolose. «Qualche esempio? Le vacanze, i bar, gli aperitivi, le feste e le cene. Nel calcio, se si rispettano davvero le regole, la diffusione è praticamente nulla». Righi cita poi un esempio, quello del Novazzano. «Sono società che conosciamo e conosco molto bene. Hanno avuto un caso di positività, ma essendo una società seria che ha sempre fatto rispettare certe regole di comportamento, non hanno avuto altri casi. Un positivo ma nessun focolaio, questo mi sembra che possa significare solo una cosa: rispettando le regole i rischi si abbassano in modo importante». Fermare lo sport è stata davvero una sconfitta o alla fine ha prevalso davvero il buon senso in una situazione del tutto particolare?