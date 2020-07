Un giocatore dell’Audax Gudo, squadra che milita in Quinta Lega, è risultato positivo al coronavirus. Lo comunica lo stesso club in un post su facebook, precisando che «le persone presenti all’unico allenamento svolto dal giocatore in questione sono già state messe in quarantena a scopo preventivo e rimarranno in osservazione in caso di sintomi».