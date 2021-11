Ci provi, lo colpisci, alle volte sembra cadere, ma alla fine la spunta sempre, restando in piedi e avendo l’ultima parola. Ha un punto debole? Un tallone d’Achille? Finora, guardando il ruolino di marcia del Collina d’Oro sembrerebbe di no. Si è concluso il girone d’andata in Seconda e i luganesi sono stati inarrestabili: tredici partite giocate e la casellina delle sconfitte ancora vergine. 33 punti, accumulati grazie a dieci vittorie e tre pareggi. Ma soprattutto un dominio che ha già scavato un bel divario tra la squadra allenata da Omar Balmelli e le altre: prova a rimanere in scia il trio momò composto da Morbio, Castello e Balerna. Tra loro e la «maglia gialla» i punti sono rispettivamente nove, undici e dodici. E pensare che il Collina lo scorso anno militava in Terza Lega. Fortuna?...