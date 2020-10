Il Football Club Paradiso è in quarantena. La formazione luganese di Prima Lega, questa sera, avrebbe dovuto affrontare il Balzers in trasferta ma la partita è stata rinviata. Il motivo, appunto, è legato alla positività di un tesserato al coronavirus. La società ha quindi deciso, preventivamente, di mettere in quarantena l’intera squadra nell’attesa delle decisioni delle autorità, prontamente avvisate. «Invito tutti a fare altrettanto» spiega il presidente Antonio Caggiano. «È importante, di fronte a simili casi, agire tempestivamente. In questo momento delicato serve la responsabilità di tutti».