«Oggi non conta il risultato. C’è chi sorride e chi mastica amaro, ma per noi contava che si tornasse in campo e che tutto andasse per il meglio». Parole di Fulvio Biancardi, numero uno della Federazione ticinese di calcio (FTC), alla luce dei primi incontri ufficiali. «È vero, eravamo un po’ reticenti e avevamo portato all’attenzione della Federazione le difficoltà delle società, ma si è voluto andare in questa direzione e il primo fine settimana di calcio regionale è andato molto bene. Sono felice come presidente della FTC e sono ancor più felice di aver visto tanti ragazzi fare ciò che più amano».

Era il 23 ottobre del 2020 quando l’organo calcistico rossoblù decise di sospendere i campionati. All’inizio la misura doveva durare fino al 12 novembre. È durata decisamente di più. Oggi da quella data sono passati duecentoventisette giorni. Trentatré fine settimana in cui i palloni sono rimasti nei magazzini delle squadre.

Il bomber oltre le difficoltà

Facciamo tesoro delle parole di Biancardi: non daremo risalto ai risultati, ma alle storie e alle persone. Partiamo dalla più bella in assoluto. Sabato sera è tornato in campo Alessandro Martinelli. Il 7 settembre del 2020 il suo club, il Palermo, con un post sui social annunciava lo stop. «Alessandro, purtroppo, per ora si ferma qui. L’esito degli esami medici approfonditi gli impedisce di proseguire con l’attività agonistica». Un problema cardiaco, una doccia fredda, arrivata dopo duecentocinque partite tra B, C e D in Italia, a soli ventotto anni. È ripartito dal Castello, in Seconda Lega. Era la sua prima partita nel calcio degli attivi in Svizzera. La casa in cui è nato e cresciuto dista pochi metri in linea d’aria dal campo della formazione momò. Il tempo di una passeggiata di una decina di minuti tra i vigneti. Nel catino di Cademario è stata sua la prima rete. «Non importa in quale categoria e dove, segnare è sempre un’emozione unica. Un piccolo regalo dopo mesi complicati», dice il diretto interessato.

Proseguiamo con un compagno di squadra di «Marti», Nicola Salerni. Dopo il confinamento era stato il primo a segnare, è finito sul tabellino dei marcatori anche stavolta. «Sarò scontato, ma cito il maestro Arrigo Sacchi e la sua massima secondo cui il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Se ci togli questa passione ci levi un po’ il sorriso. In questi mesi la mia vita è cambiata drasticamente: in occasione dell’ultima gara ufficiale la mia compagna aveva un principio di pancia, ora le rispondo dal battesimo di mio figlio Edoardo. Lui non c’era sabato, spero possa vedere suo papà segnare ancora però».

Un momento magico

Continuiamo nella nostra narrazione spostandoci nel Sopraceneri, a Sementina. Tra le attività che hanno pagato lo scotto maggiore della pandemia c’è sicuramente il settore degli eventi e dello spettacolo. Lo sa bene Gabriele Censi, bomber con un passato a ottimi livelli ma soprattutto direttore della GC Events. Può sorridere, visto il «magic moment». Venerdì ha presentato la settima edizione di «Castle on Air», al via a fine luglio, ventiquattr’ore più tardi ha suggellato la vittoria dei suoi con una rete, l’ennesima. Citando un cantante che si esibirà all’ombra dei castelli, Max Pezzali, «Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò». Zampata e tutti a casa. «Sono stati mesi di incertezza, per tutto, soprattutto dal profilo professionale – ci conferma –. Ora si vede uno spiraglio di luce e confesso che questo gol mi dà ancor più morale per le prossime sfide».

Rimaniamo a nord del Ceneri, sempre nel Bellinzonese, ma scendiamo di una categoria, in Terza, con la storia di Niccolò Kobler, esterno offensivo del Pro Daro. Di professione banchiere, sabato era al Centro cantonale di vaccinazione situato a Mendrisio, con indosso la casacca della Protezione civile. Assisteva le persone che dovevano farsi inoculare il rimedio contro la COVID-19. Ieri mattina avrebbe voluto cambiare maglia: dal marrone e arancio della Pci al nerazzurro, per il «derby» contro il Moesa. «Sono felice di aver dato una mano nella campagna vaccinale, è ciò che più conta in questo momento. Avrei voluto tornare in campo, ma anche domenica ero operativo a Mendrisio; sono però felice per i miei compagni di squadra, ci voleva questo ritorno alla normalità».

Un’iniezione di normalità sparata nelle vene di un movimento che conta migliaia di adepti a più di sette mesi dallo stop. Da qui in poi sarà un «tour de force», un mini torneo nel torneo, con partite come se piovesse. Una pioggia di positività che si abbatterà sul calcio regionale, e questa volta il sostantivo «positività» ci piace. Eccome se ci piace.

