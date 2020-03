La sensazione è assolutamente strana, insolita. Le squadre sono lì, pronte ad entrare, a ridosso della metà campo. C'è rivalità, è pur sempre un derby. Tutti si conoscono. Tra compagni però mancano i soliti abbracci pre-partita, e pure le strette di mano con gli avversari, perché in questo “buco di Cantone” tutti alla fine si conoscono, aldilà delle rivalità più o meno sentite. E se in campo si lotta con le unghie e con i denti, fuori si è tra “soci”, pronti a bere una birra insieme. Le squadre entrano, come al solito. Un saluto ai presenti, tramite un cenno con la mano, e poi un attimo di scoramento. È una prima. Niente incrocio con “shake hands”. Ognuno resta nella propria parte del campo, con i capitani e l'arbitro che sorteggiano chi avrà il primo possesso della partita. Scatta una stretta...