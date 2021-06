È passata poco più di mezz’ora all’Adorna di Mendrisio quando la partita vive il suo primo scossone. Una giocata da antologia? No, niente affatto, il pubblico – tanto pubblico – si scalda per un cartellino giallo. È Trapanese del Castello a finire sul taccuino dell’arbitro Gesualdo. Un dato spesso insignificante, un’annotazione a margine, ma non nella partita che deciderà il vincitore del campionato di Seconda Lega. Esultano i tifosi dell’Ascona, perché sarà una partita di nervi, da non perdere (i nervi!). Le due formazioni si ritrovano nello spazio di tre punti, i momò in caso di vittoria raggiungerebbero i locarnesi e lì entrerebbe in scena la classifica fair play. Una regola sbagliata? Forse, ma tant’è. Accadde anche ai Mondiali del 2018, con il Senegal beffato dal più corretto Giappone....