«O buono Appollo, a l’ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso, come dimandi a dar l’amato alloro». Citiamo la Divina Commedia per raccontare la prima parte di stagione di una squadra che può festeggiare. Parafrasando le parole di Dante Alighieri, l’ispirazione è arrivata e il sole ha illuminato l’ultima tappa del viaggio del Paradiso in Prima Lega.

Ancora in altoSabato è arrivata l’ennesima conferma, con una vittoria di testa e di gambe, che fa bene al morale, alla classifica e congeda i ragazzi di Cocimano con il sorriso. È bastata mezz’ora, con un destro-sinistro ben assestato nello spazio di quattro minuti. Ha aperto il talentuoso figlio dell’allenatore Tomas, ha chiuso l’esperto Guarino (2-1 il risultato finale contro il Wettswil-Bonstetten). L’ennesima vittoria, la nona in stagione...