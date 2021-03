Per il secondo anno consecutivo la Pasqua bellinzonese sarà orfana del Torneo internazionale Under 19 di calcio (Wambo Cup). La pandemia ha costretto gli organizzatori ad annullare l’edizione numero 80 in programma dal 2 al 5 aprile. «Al di là delle restrizioni attualmente in vigore che non permettono il regolare svolgimento dell’evento, riteniamo che non vi sono comunque i presupposti per poter, dal profilo organizzativo ed economico, proporre un evento di tale portata e che possa rispondere alle aspettative di pubblico, sponsor e squadre partecipanti», rileva in una nota il Comitato organizzatore presieduto da Marcello Censi. Comitato che si riunirà nelle prossime settimane per «analizzare quelli che saranno o potranno essere gli scenari futuri della manifestazione».