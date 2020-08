Il Bayern Monaco ha alzato al cielo di Lisbona la sesta Champions League della sua storia. Un evento, questo, che segna la fine della stagione 2019/2020. Un’annata calcistica che mai dimenticheremo. Doveva essere l’estate dell’Europeo itinerante, e invece siamo rimasti con un pugno di mosche in mano. Doveva essere tante cose. Gioie e dolori, che non abbiamo vissuto e che un colpo di spugna ha cancellato. La stagione è però terminata, ed è stata la stagione più lunga di sempre. È invece ricominciato il calcio regionale. Prima Lega e Seconda Interregionale hanno già mostrato i primi numeri, mentre da domani si ricomincerà un po’ ovunque. Urrà. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Andiamo con ordine. Prima di tutto, impossibile non citarlo, c’è il virus. È invisibile ma ha cambiato anche l’algoritmo del...