La rivincita dei più deboli

È stata una settimana caratterizzata dalle polemiche per la modella scelta da una nota casa di moda. Ognuno si è sentito in dovere di dire la sua, un po’ come accade in ogni ambito della vita. Siamo tutti un po’ cittì della Nazionale di calcio, esperti in malattie infettive o ministri dell’economia. Poi, magari, a calcio abbiamo giocato solo al campetto dell’oratorio, cerchiamo i sintomi di una malattia su Google e le tabelline ci sono ostili. E, parlando di moda, uno svizzero tedesco che nel mese di luglio giunge ad Ascona ha più stile e savoir faire. Ormai questa è la realtà, che i social network non hanno fatto altro che ingigantire. A me della modella scelta da Gucci interessa tra il pochissimo o il nulla. È bella? Buon per lei. Non è così bella? Amen. Non è Angelina Jolie ed è stata scelta? Quantomeno è una rivincita per quelle persone considerate bruttine.

Un’altra rivincita ho potuto vederla sui campi del calcio regionale ed è stato uno spettacolo. Se Roger Milla possiamo definirlo il padre dell’esultanza, con quel balletto nei pressi della bandierina del calcio d’angolo, il Nostro si è spinto oltre. Chi durante il lockdown non ha messo su qualche chiletto di troppo? Ormai, chiusi in casa, cosa altro si poteva fare? È stato un momento brutto, almeno il piacere del cibo... L’idolo della settimana si è presentato con un fisico non certo da sportivo. Maniglie dell’amore e i segni di tutti i carboidrati ingurgitati. È però entrato in campo a testa alta, nonostante qualche mugugno del pubblico. Come ha risposto alle critiche? Nel modo migliore: palla in rete. Se la punizione è stata bella, l’esultanza è stata decisamente migliore. Il Nostro ha esultato davanti alla tribuna, mostrando la sua pancia. E non solo: dopo essersi alzato la maglietta si batteva come fosse un tamburo. Un bel modo per metterla sul ridere. Perché poi, alla fine, a pallone si gioca con i piedi. E perché, soprattutto, è il modo migliore per rispondere alle critiche. Ci si può piacere anche così, con le proprie imperfezioni, con i propri difetti. Chi non ne ha?

Può gioire anche chi ha la pancetta, e forse è ancora più bello ribaltare le critiche e le risatine di chi giudica. Segnare ha un sapore ancora più buono. Altro che un hamburger. E se non si ha il piede per metterla sotto l’incrocio da palla inattiva? Non abbattetevi, magari vi chiameranno per essere il volto di una nuova pubblicità.

