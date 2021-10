La commissione disciplinare della Federazione ticinese (Ftc) ha reso note le sanzioni definitive per i calciatori coinvolti nella rissa durante la partita di Terza Lega tra il Semine e il Locarno dello scorso 18 settembre. I provvedimenti più pesanti sono stati inflitti in casa Locarno: Saverio Manfreda è squalificato per 5 anni fino al 30 giugno 2026, André Rocha per 18 mesi (fino al 12 aprile 2023) e Fabian Schönwetter per due anni (fino al 12 ottobre 2023). Per quanto riguarda il Semine, Ali Ekizir e Jordan Morgantini sono stati squalificati per due anni, cioè fino al 12 ottobre 2023.