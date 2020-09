La potremmo definire la partita dell’ambizione. Da una parte il Mendrisio, squadra che ha iniziato questo campionato con l’ambizione di vincere il campionato e tornare in Prima Lega. Dall’altra il Team Ticino Under 21, formazione piena zeppa di giovanissimi, che mirano a scalare le graduatorie e affermarsi singolarmente nel calcio che conta. Alla fine ha vinto la fame dei giovani, quasi tutti nati tra il 2002 e il 2003, che soprattutto nel primo tempo hanno mostrato di che pasta sono fatti. Pochi si aspettavano un esito simile, e in effetti a inizio gara il Mendrisio ha provato a fare la voce grossa, mostrare i muscoli e schiacciare i talenti ticinesi nella loro metà campo. L’esercizio è durato solo pochi minuti. Con il passare delle azioni nel Team Ticino cresceva la consapevolezza, le trame...