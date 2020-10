Una partita da vincere, assolutamente

E il calcio regionale? C’è. È vivo, o meglio sopravvive. Tutto sotto controllo? Sì e no. Qualche caso finora c’è stato. In più squadre del nostro Cantone. Senza distinzione, in ogni lega. Positività, ma non focolai, e questa è la notizia migliore. O si ha più fortuna di Steven Bradbury (oro olimpico a Salt Lake City grazie alle cadute di tutti gli altri) oppure il calcio amatoriale si sta comportando bene. È una sfida, la più difficile, ma va vinta. Giocare si può, ma in campo, non con il virus. Ho fatto alcuni test questa settimana, andando ad assistere ad alcuni allenamenti. Bene, quasi dappertutto ho visto il distanziamento sociale, nessun abbraccio e saluti timidi tra i componenti della squadra. Molto bene!



E la FTC? Negli scorsi giorni ha chiesto caldamente l’utilizzo della mascherina all’interno e nei pressi dei campi sportivi. Sono stato in tre stadi e il caso più emblematico è quello del Mendrisio. Perché? C’era parecchia gente, ma quasi tutti indossavano la protezione facciale. La differenza rispetto alle partite precedenti era evidente, e non era affatto scontato. Molto bene. Errori non sono ammessi, per questo finora la Federazione ha scelto la strada della prudenza. Nel dubbio, si rinvia. Sempre. In attesa di un tampone. Per contatti non sicuri. Si positicipa la partita, subito. Il regolamento dice che servirebbero sei indisponibili. Ma nel dubbio, dicevamo, meglio non giocare. Giustamente. Ci sono poi le quarantene. Era evidente che ce ne sarebbero state. Sono un problema? Sicuramente per il datore di lavoro che perde un dipendente, e speriamo che questo non crei problemi ai giocatori. Non abbassiamo la guardia, non perdiamo questa partita. Dimostriamo che si può fare. Perché perdere vorrebbe dire stop. E noi non vogliamo che ci portino via il nostro giocattolo.