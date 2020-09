La vita di Enrico Brumana ruota attorno al calcio. Si occupa di automobili, ma in ogni suo discorso ci infila il pallone. Se la partita nel fine settimana va male, la sua settimana è condizionata. Se invece vince, orgoglioso parla del suo Castello a tutti. E in questa stagione la squadra di cui è presidente è a punteggio pieno.

Avete iniziato la stagione in maniera perfetta. Cinque su cinque e primo posto nel campionato di Seconda Lega. Qual è il segreto?

«Sono per indole e natura un ottimista. Ogni stagione gioco solo e unicamente per vincere. Sempre. Non sempre va bene, ma l’obiettivo per me è sempre vincere. Castello nel mondo del calcio regionale è un’isola felice. Guido un gruppo affiatato, da Vito il massaggiatore all’allenatore Amedeo Stefani. Sono tante le figure chiave e in questo senso non posso non citare il nostro direttore sportivo e pure giocatore Davide Kleimann. La rosa di anno in anno non viene mai stravolta, c’è lo zoccolo duro di cui vado molto fiero, a cui in base alle esigenze andiamo ad aggiungere qualche nuovo ragazzo, sia dal settore giovanile sia dal mercato».

Venerdì doveva esserci il big match tra voi e l’Arbedo, le dispiace non aver giocato?

«Assolutamente sì. Il nostro stato di forma è ottimo. Andare ad Arbedo non è mai facile, ma adoro la tensione e l’adrenalina che si respira durante una partita di calcio. Loro sono fortissimi. Noi pure, sicuramente sarebbe stata una partita da non perdere».

Cosa vuol dire fare il presidente di una società di calcio?

«Io vivo questo ruolo come fosse un lavoro. È un impegno totalizzante, ma che adoro. Assisto a ogni allenamento della mia squadra, non mi perdo per nulla al mondo una partita. Il calcio per me è una grande passione, da sempre. Sono attivo dal 1984 nel mondo del calcio regionale, credo di poter dire che non riesco a farne a meno».

Qual è l’aspetto più bello per lei del calcio?

«Come dicevo la mia vita e il calcio corrono a braccetto da ormai una vita. Ho tanti ricordi legati al pallone. Vittorie e promozioni, ma non solo. Ho conosciuto una miriade di persone. Gente di campo, giocatori e dirigenti. Durante questo percorso sono nate diverse amicizie vere e sincere. È questo per me l’aspetto migliore. Grazie al calcio ho conosciuto tanti miei attuali amici. Ragazzi che magari dieci anni fa giocavano nella mia squadra. Ora hanno smesso con il calcio, ma il rapporto umano è ancora vivo».

Si aspettava un inizio simile?

«Sì e no. Sì perché sono sicuro di avere una squadra forte. Voglio bene ai miei giocatori. Li guardo e penso siano i migliori in circolazione, per me è così da sempre. No perché il campionato di Seconda Lega è per sua definizione assolutamente competitivo ed equilibrato».

Nel calcio la scaramanzia è ben radicata. Lei è scaramantico?

«Io? Assolutamente no».

Allora le chiedo se vincerete il campionato?

«Mi piace giocare, sempre, con l’obiettivo di vincere. Sempre e comunque. Mi annoierei se andassi al campo e vedessi una squadra che non scende in campo con la voglia e la fame di primeggiare. Vinceremo? Questo non lo so, io comunque ci credo. Non abbiamo l’assillo di farcela a tutti i costi. È un sogno, non un obbligo. I miei ragazzi so che sono scaramantici, quindi quando leggeranno queste parole sono sicuro che faranno tutti gli scongiuri del caso».

La incalzo. Cosa è disposto a fare per vincere?

«Ogni voto, qualsiasi cosa...».

