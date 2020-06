Il Consiglio federale annuncia che, da lunedì, cadranno diverse restrizioni e, soprattutto, che per gli eventi sarà possibile radunare fino a 1.000 persone. Una buona notizia, per le società sportive e in particolare per quelle calcistiche, che potranno dunque accogliere più persone negli impianti nell’attesa di settembre. Quando, cioè, teoricamente si tornerà al calcio «di prima». Bene, ma cosa significa nello specifico per il Football Club Lugano? I bianconeri, sui social, hanno subito comunicato: «Il club ha preso atto delle novità comunicate dal Consiglio federale oggi pomeriggio e sta valutando se è possibile un adattamento immediato della macchina organizzativa in vista della sfida del 24 giugno contro il Lucerna». Tradotto, i 20 fortunati inizialmente previsti per assistere al match contro il grande ex Fabio Celestini, se tutto dovesse funzionare, potrebbero diventare molti di più. Circa 700, tenendo presente che giocatori, staff tecnici e addetti ai lavori rientreranno nel computo delle 1.000 persone.