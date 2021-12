Ha segnato la prima rete con la maglia bianconera in un derby. Contro il Bellinzona. A Cornaredo. Proprio lui, poi divenuto il figlio della città. Un segno del destino? Forse. Di sicuro una bellissima storia. Iniziata per l’appunto il 30 novembre del 2011. Oggi, a dieci anni di distanza, abbiamo deciso di ripercorrerla con chi l’ha vissuta: Mattia Bottani. «Avevo dei capelli imbarazzanti e una maglia XXL. Anche lei inguardabile». Bottani non ha dimenticato i dettagli di quella serata magica. La scintilla. Il verso iniziale di un poema di cui non si conosce ancora il finale. Un amore che nasce. Dici Lugano e, d’istinto, pensi a lui. Al «Pibe». La parte per il tutto. La metonimia bianconera. «Anche se riavvolgere il nastro dei ricordi, tornando a dieci anni fa, di colpo mi fa sentire un po’ vecchio...