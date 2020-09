Rotto il ghiaccio, al netto della sconfitta, la Svizzera guarda con fiducia al prossimo impegno di Nations League. Il primo casalingo, in un St. Jakob tristemente deserto a causa della pandemia. Domani sera, indubbiamente, sarà speciale. Soprattutto perché Basilea, da anni, è la vera casa della Nazionale. E il pubblico, caldo, passionale, partecipe, spesso ha fatto la differenza. Impossibile, in queste condizioni, far valere il fattore campo.

«Siamo vicino alla Germania, diciamo che è una situazione di pareggio in questo senso» ha spiegato il commissario tecnico Vladimir Petkovic nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. Domani alle 20.45, insomma, si giocherà in un clima asettico. Ancora il mister: «La Germania parte favorita a prescindere, contro qualsiasi avversario. Di riflesso, lo sarà anche contro di noi. Per noi è comunque una bella occasione, vogliamo dimostrare di essere all’altezza anche contro un avversario di livello. L’obiettivo è la vittoria».

Già, anche perché la situazione nel girone di Nations appare complicata. La sconfitta in Ucraina condanna gli elvetici all’ultimo posto. E ad un exploit contro i tedeschi, onde evitare di peggiorare ulteriormente le cose. Quanto alla formazione, Petkovic come di consuetudine non si è sbilanciato: importante, però, sarà gestire bene le energie. E gli spettatori? Mancheranno, eccome. Ma la questione, come ha sottolineato il «Tages Anzeiger», è più emozionale che economica. Dati alla mano, infatti, l’Associazione svizzera di football nel 2019 ha guadagnato «solo» 2,2 milioni di franchi dalle entrate stadio legate alla Nazionale. Pari al 3,6% del totale delle entrate. Anche le proiezioni per il 2020, prima della pandemia, parlavano di 6 milioni o se preferite dell’8%. Certo, il ricordo va ai 27 mila festanti che, nel 2013, applaudirono il 5-3 con cui la Svizzera – a secco di vittorie contro la Mannschaft da 56 anni – sconfisse in amichevole la Germania. Torneranno anche quei tempi, sì. Nell’attesa, Petkovic carica i suoi: vuole e pretende il massimo, onde evitare la spiacevole sensazione di una retrocessione «anticipata» in B. Con o senza spettatori, per farla breve, la Svizzera vuole rialzare la testa.