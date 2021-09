Belfast resta aggrappata all’estate. Quasi più che al governo britannico, da mesi oramai visto come fumo negli occhi per aver sottostimato gli effetti collaterali della Brexit. Nell’Ulster, dove nella serata di ieri è atterrata la Svizzera, le temperature flirtano ancora con i 23 gradi. Più caldo del solito. Non come l’ultima volta, nel novembre del 2017, quando i rossocrociati avevano approcciato Windsor Park avvolti da gelo e dubbi. Allora ci si giocava l’accesso ai Mondiali russi, in uno spareggio poi rivelatosi maledettamente complicato. Domani, invece, la formazione di Murat Yakin non potrà permettersi di tentennare. Di sbagliare. Da un lato per confermare quanto di incoraggiante ammirato al St. Jakob, contro i campioni d’Europa e avversari diretti dell’Italia. Dall’altro, appunto, per...