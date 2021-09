Conta solo vincere. Per confermare che quella di Basilea, contro l’Italia, non è stata una falsa promessa. E, così, far dubitare gli stessi Azzurri, principali candidati alla testa del girone C nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. A Belfast, per la sfida con l’Irlanda del Nord, il ct Murat Yakin rimescola le carte. Cambiando, rispetto alla positiva prova del St. Jakob, ben quattro pedine. Sì, l’allenatore della Nazionale sorprende ancora. A centrocampo, come previsto, rientra Freuler. Ma, appunto, non è la sola novità del 4-1-4-1 rossocrociato. Dal primo minuto tocca anche a Zakaria, Fassnacht e Vargas. I sacrificati? Sow, Aebischer, Steffen e Zuber. In cabina di regia, per contro, è confermato Frei, così come Rodriguez sull’out di sinistra. La punta di riferimento è di nuovo Seferovic, non al meglio alla vigilia. Calcio d’inizio alle 19.45 locali, 20.45 svizzere. Conta solo vincere.