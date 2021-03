Il Lugano di Maurizio Jacobacci si appresta a scendere in campo a Cornaredo, contro il Basilea di Ciriaco Sforza. I bianconeri, che in classifica inseguono i renani (terzi) a tre punti di distanza, hanno nel mirino l'aggancio.



Per farcela, i ticinesi dovranno tornare a vincere a Cornaredo, dove il successo manca dallo scorso 29 novembre, quando i padroni di casa si imposero proprio contro i rossoblù.



La formazione titolare scelta da Maurizio Jacobacci per la sfida odierna vede la conferma di Ziegler al posto di Daprelà tra i tre centrali di difesa e soprattutto il ritorno di Sabbatini tra gli undici iniziali, che costringe Abubakar a cominciare dalla panchina. In attacco confermato Ardaiz, che assieme a Bottani proverà a scardinare la difesa renana.



Di seguito la formazione titolare: Baumann; Kecskés, Maric, Ziegler; Lavanchy, Custodio, Lovric, Sabbatini, Guerrero; Bottani, Ardaiz.



In panchina: Osigwe, Daprelà, Opara, Covilo, Macek, Gerndt, Abubakar.