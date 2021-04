Dopo un paio di match - tra Coppa e campionato - giocati con la difesa a quattro, Maurizio Jacobacci ha deciso di tornare ad affidarsi alla difesa a cinque in vista dell'odierna sfida contro il Losanna. I due esterni, Lavanchy e Facchinetti, avranno il compito di fornire un lavoro di spinta anche a livello offensivo. Il tecnico bianconero ha così deciso di evitare di sostituire l'assente Custodio (squalificato), ridisegnando un pochino l'assetto tattico. In attacco, spazio a Bottani per gli inserimenti tra le linee, fornendo nel contempo supporto alla manovra e ai due attaccanti, Abubakar e Ardaiz.

Il portiere Noam Baumann si è infortunato in sede di riscaldamento e quindi sarà sostituito da Osigwe tra i pali.



Il match contro i vodesi - appaiati ai bianconeri in classifica a quota 37 punti - è di quelli pesanti anche in ottica graduatoria di Super League.



La formazione titolare: Osigwe; Lavanchy, Kecskés, Maric, Ziegler, Facchinetti; Sabbatini, Lovric; Bottani, Ardaiz, Abubakar.



In panchina: Daprelà, Opara, Covilo, Macek, Lungoyi, Gerndt.