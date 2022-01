Sole. Sette gradi. Campo in buone condizioni. Circa duecento persone, tutto sommato soddisfatte per quanto ammirato. L’amichevole di spessore contro il Basilea ha tolto il velo al 2022 del Lugano. Nel primo pomeriggio i bianconeri hanno sfidato i renani, vivendo così il primo test in vista del girone di ritorno di Super League. È finita 1-2, con gli ospiti bravi a rimontare lo svantaggio iniziale. Ad aprire le danze è infatti stato Abubakar, lesto al 25’ nel ribattere in rete da centro area. I basilesi, dicevamo, hanno rivoltato l’incontro nella ripresa. Dapprima grazie al gol trovato dal figlio d’arte Liam Chipperfield al 61’. Poi con Fernandes, che ha infilato Baumann dopo una ripartenza andata in scena all’83’. Mattia Croci-Torti non ha potuto schierare tutti i suoi pezzi da novanta, ma ha ottenuto risposte positive dal neoacquisto Haile-Selassie lungo l’out di destra. Il giovane Durrer, ex di giornata, si invece visto nella seconda parte dell’incontro, quando i numerosi cambi - su un fronte e sull’altro - hanno inevitabilmente abbassato il ritmo e la qualità in campo.