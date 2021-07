Per Marco Padalino quelle attuali sono giornate intense. Il telefono del direttore sportivo bianconero, a dispetto di un mercato invero ancora piuttosto fermo sia in casa Lugano sia - in generale - nel resto della Super League, è infatti costantemente sollecitato. Chiamate in uscita e in entrata, come i movimenti che il club sottocenerino sta cercando di operare a livello di rosa: «Ma un momento per parlare con voi ce l’ho ancora», scherza l’ex terzino destro.

Alla scoperta di Régis

Nelle ultime ore la società del presidente Angelo Renzetti ha ufficializzato l’arrivo del 23.enne brasiliano Régis Tosatti Giacomin, in arte semplicemente Régis. Un profilo sconosciuto alle nostre latitudini, che il ds bianconero ha però avuto modo di osservare più nel dettaglio: «Ho visionato dei video concernenti...