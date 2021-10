Non è servita nemmeno la terza maglietta, color violaceo, per sfatare il tabù Zurigo. Altro che superstizione. Al Letzigrund hanno fatto festa i padroni di casa. Ancora, sì. Come oramai avviene da cinque partite a questa parte. Di colpo, il Lugano di Croci-Torti si è dunque scoperto vulnerabile. Dopo cinque risultati utili consecutivi e tanto entusiasmo nell’ambiente. Oltretutto, l’’1-0 maturato ai bordi della Limmat è un risultato giusto. Che premia la squadra più convincente sull’arco dei novanta minuti. Bruttini, spenti e imprecisi, al contrario, lo sono stati i bianconeri. Stringi stringi, mai pericolosi per davvero. E, a poco più di dieci minuti dalla fine, puniti da una grave disattenzione difensiva. Ironia della sorte, a fregare Sabbatini e compagni è stato il solito, immancabile Marchesano....