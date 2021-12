Non solo sul mercato. Le mosse della dirigenza dell’FC Lugano, in queste ore, mirano anche altrove. Alla formazione giovanile, nel dettaglio. Dove - ma questa è un’impressione - si è proceduto al primo intervento di una rivoluzione più ampia. Profonda, anche. Che ha l’obiettivo di ridisegnare i rapporti tra la prima squadra e il vivaio. La bozza iniziale di questa riforma, martedì, ha assunto il volto di Roman Hangarter. L’attuale responsabile della formazione giovanile del Grasshopper diventerà - dal 1. aprile del 2022 - il nuovo direttore tecnico della futura Academy bianconera. Futura perché, al momento, questa costola della SA ha una conformazione molto vaga. E, con l’assunzione di Cao Ortelli nel ruolo di assistente di Mattia Croci-Torti, ha perso altresì un punto di riferimento importante. Di qui, appunto, l’ingaggio di Hangarter, che per 14 anni era stato altresì il direttore tecnico della federazione calcistica della regione Zurigo. Il suo incarico? Il club lo ha riassunto così: «Analizzare e sovrintendere il calcio giovanile e di preformazione, mantenere un forte contatto con i calciatori che militano nel partenariato del Team Ticino, gestire i piani di carriera dei talenti bianconeri e l’organizzazione strategica del percorso dalla U18 alla prima squadra».

«Abbiamo colto una chance enorme»

A oggi, è bene precisarlo, la SA bianconera gestisce il FC Lugano e le quattro formazioni Footeco (due U12, U13 e U14). La U21, formalmente, è invece di proprietà del Team Ticino. «Mancano delle cose» sintetizza non a caso il CEO Martin Blaser. Suggerendo la direzione che si vuole intraprendere dalla prossima primavera. «A medio termine puntiamo a creare e controllare un’Academy. La priorità - spiega il dirigente - sarà data alla Under 21 e alla sua salvezza». La squadra allenata da Dario Rota, in effetti, chiude il gruppo 3 di Prima Lega e una sua eventuale retrocessione complicherebbe ovviamente il processo auspicato. Incrinando la cosiddetta piramide formativa. «La situazione è difficile» conferma Blaser, chiarendo che le sinergie fra i due livelli necessitano di una sterzata. «Ma con Roman Hangarter abbiamo colto una chance enorme. Parliamo di un professionista di spessore, col quale ho lavorato per anni a Zurigo. Sono certo che il suo contributo ci permetterà alzare l’asticella anche a livello di formazione giovanile». Un passo imprescindibile anche per la proprietà basata a Chicago.

«Il passaggio dalla U18 alla prima squadra - evidenzia da parte sua il coordinatore sportivo Carlos Da Silva - è molto complicato. Occorre perciò che venga sviluppato un piano strategico che permetta ai giovani di crescere in un ambiente molto competitivo senza bruciare le tappe». E poi? «Poi c’è la collaborazione con il Team Ticino, importantissima, e che non è messa in discussione dall’arrivo di Roman Hangarter» puntualizza Blaser. «Una cosa deve però essere chiara: se parliamo di filosofia e strategia in ambito di formazione giovanile, del come si lavora insomma, l’indirizzo dovrà essere uno e uno soltanto. Appoggiarsi a organizzazioni come il Team Ticino, tenuto anche conto della realtà geografica del cantone, è fattibile. Ma a dare la visione, ripeto, deve essere la squadra faro».

Leonid è sereno

Il CEO dell’FC Lugano, ad esempio, ricorda come le SA dei maggiori club svizzeri controllino le varie Under. Ma se su questo piano, come detto, l’intesa con il Team Ticino è buona, la gestione della base formativa rimane un cantiere aperto. Un cantiere alla cui testa c’è sempre Leonid Novoselskiy. «A seguito di un incontro avvenuto a inizio mese alla presenza di Georg Heitz, abbiamo concordato di procedere a dei colloqui specifici in gennaio» rileva Blaser: «Si tratta di capire in che misura, dal 1. luglio del 2022, potranno e dovranno dialogare la SA e la parte di settore giovanile gestita dall’associazione. Vorremmo approfittare del lavoro fatto sino a oggi da Leonid e i suoi collaboratori. E, appunto, valutare come sviluppare le rispettive competenze». Tradotto: il futuro a Cornaredo dell’ex socio di Angelo Renzetti rimane in forse. E, fra le altre, andrà pure chiarita la posizione di Teodoro Palatella, sin qui braccio destro dell’imprenditore russo. «Miriamo alla migliore soluzione per entrambe le parti, poi - quando sarà il momento - comunicheremo» taglia corto Blaser. Da noi contattato, Novoselskiy si dice comunque fiducioso: «Siamo sulla buona strada. Hangarter è una figura forte, che conosco personalmente e del cui arrivo non posso che dirmi felice. Il mio ruolo a Lugano? Ora non è ciò che conta. Anche se sono convinto che si possa continuare a collaborare in modo proficuo, migliorando - con una nuova struttura - quanto di buono già fatto in questi sei anni. L’incontro previsto nel primo trimestre del 2022, magari anche insieme a Joe Mansueto, farà ulteriore chiarezza».

