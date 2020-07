Il Lugano torna alla Swissporarena. Sì, proprio dove iniziò l’avventura bianconera, sin qui felice, di Maurizio Jacobacci. Ma Sabbatini e compagni ritrovano anche l’ex Fabio Celestini, dopo avergli rifilato due sberle una ventina di giorni fa a Cornaredo. “Jaco” non si smentisce e continua a puntare sul turnover. A centrocampo torna infatti a giostrare Selasi, con Covilo e Guidotti in panchina. Dietro si rivede Daprelà (out con il San Gallo), mentre Jefferson sostituisce Yao. Davanti spazio all’inedita coppia Janga-Holender. Sullo sfondo e nell’aria regna però l’incertezza. Quella odierna sarà l’ultima partita della stagione? E in caso contrario, come si comporterà domani la Lega? Tra contraddizioni e timori, intanto si gioca.