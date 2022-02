Scomoda. Snobbata. Affascinante. La Coppa d’Africa, che nell’edizione appena conclusa ha incoronato per la prima volta il Senegal, resta una competizione polarizzante. Fonte di discussioni. Banalmente, già solo per il suo inserimento nel calendario internazionale: spesso nei primi mesi dell’anno, a stagione in corso, per questioni climatiche. Nelle ultime settimane, a finire sotto la lente critica degli appassionati di tutto il mondo, sono però stati i risvolti tragicomici del torneo andato in scena in Camerun. Episodi che, va da sé, non hanno contribuito a migliorarne un’immagine già traballante.

Non solo aspetti negativi

Nella repubblica dell’Africa equatoriale il dramma si è mischiato alla demenzialità. Da un lato l’inno sbagliato in Mauritania-Gambia e il duplice fischio precoce dell’arbitro...