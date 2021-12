Eriksen era tornato in Italia in agosto, ma è improbabile che torni a calcare i campi della Serie A, dove giocare con impianti di defibrillazione permanenti è vietato. L’Inter aveva affermato in estate che il giocatore avrebbe «seguito il programma di riabilitazione preparato da specialisti a Copenaghen», ma non aveva commentato ulteriormente sulle sue possibilità di giocare nel club. Il risultato più probabile? Se davvero Eriksen dovesse tornare a giocare, lo farà dopo un trasferimento in un campionato che consenta l’uso di defibrillatori. E già il Corriere dello Sport suggerisce un possibile ritorno all’Ajax, club di Amsterdam dove Eriksen aveva esordito da professionista (2010-2013) e che già conta tra i tesserati un giocatore con un dispositivo cardiaco: Daley Blind.