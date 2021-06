Delusione da un lato, euforia dall’altro. L’Europeo appeso a un filo sottilissimo, parliamo della Svizzera, e poco più in là i baci e gli abbracci per gli ottavi di finale centrati in anticipo. L’Italia, già. Il primo a parlare, ai microfoni della RSI, è proprio un Azzurro: Nicolò Barella. «Stiamo facendo quello che ci ha chiesto il mister» afferma il centrocampista dell’Inter. «Stanno arrivando anche i gol, siamo contenti. Prima invece facevamo un po’ più fatica». Leader indiscusso della squadra, Barella sposta subito l’attenzione sullo spogliatoio. «La vera stella dell’Italia è la squadra. Il gruppo che ha messo assieme Mancini. C’è complicità, in campo e fuori. Abbiamo fatto questi 6 punti, era importante blindare subito gli ottavi di finale. Ora andiamo avanti». La domanda, visto il risultato, sorge spontanea: ma non è che la Svizzera fosse davvero troppo debole rispetto allo strapotere degli Azzurri? «Noi conoscevamo la nostra forza, ma la Svizzera è una squadra difficile da affrontare. Come lo era la Turchia. Noi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo». Altra domanda: l’Italia può vincere l’Europeo? «Giochiamo ogni partita per vincere e speriamo di arrivare fino in fondo» chiosa Barella.

«Ero preoccupato alla vigilia, è vero» afferma dal canto suo il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. «Secondo me la Svizzera è una grande nazionale, ha giocatori bravi, tecnici, fisicamente possenti. Noi, per vincere stasera, abbiamo dovuto fare benissimo. Non era una partita semplice. Peccato per qualche infortunio, ma in generale questa è un’Italia che sta bene. Avremmo anche potuto chiudere prima questa partita. Ed è un peccato non averlo fatto perché, a volte, basta un attimo per subire gol». La qualificazione della Svizzera, ora, dipenderà anche dal risultato di Italia-Galles all’ultima curva del girone: «Noi giocheremo per vincere, come sempre» rassicura il «Mancio».

Sul fronte elvetico, Silvan Widmer è abbacchiato: «Nello spogliatoio, al fischio finale, c’era delusione. Ma anche rabbia: dobbiamo e possiamo fare meglio di così, ci siamo detti. Non abbiamo fatto una partita all’altezza dei nostri mezzi. Il 3-0, però, purtroppo è giusto. L’Italia è stata superiore. Aveva più tecnica, più corsa. Noi non siamo stati squadra, quando avremmo dovuto muoverci come una cosa sola. In passato avevamo dimostrato di potercela giocare anche con le grandi. Stasera tante, troppe cose non hanno funzionato. Abbiamo creato pochissimo, mentre in difesa abbiamo concesso troppi spazi. C’è tanta rabbia, davvero. Ma vogliamo rifarci».

Rialzare la testa. È il concetto espresso da Vladimir Petkovic. «L’ho detto ai ragazzi a fine partita» spiega il commissario tecnico degli elvetici. «Abbiamo ancora una possibilità. Di più, se battiamo la Turchia a Baku al 90% siamo agli ottavi. Siamo delusi, è giusto esserlo dopo una serata così, ma comunque alziamo la testa e guardiamo alla prossima partita». Ma il nostro allenatore è più deluso o arrabbiato? «Entrambe le cose. Un misto. Certo, affrontavamo un avversario forte. L’Italia ci ha messo in difficoltà, forte delle sue alternative di primissimo livello e di un’imbattibilità che dura oramai da tanto tempo». Ora, suggeriscono in molti, è tempo di rivoluzioni. Ancora «Vlado»: «Rivoluzione è una parola pesante. Dobbiamo prima valutare come stanno i giocatori, ma è chiaro che qualche cambio lo farò». Petkovic, in ogni caso, non si scompone: «Stanotte dormirò. Ma non so né quando né come mi sveglierò».

©CdT.ch - Riproduzione riservata