Alla fine quanto temuto da un Paese intero, e per scaramanzia sussurrato sino alla vigilia della trasferta di Belfast, è accaduto davvero. L’Italia campione d’Europa, nella bolgia del Windsor Park, è crollata. Impaurita e spuntata, la squadra di Roberto Mancini è parsa la brutta copia di quella che appena pochi mesi fa ha incantato alla rassegna itinerante, coronata con il successo sugli inglesi nella finalissima di Wembley. E così, anche sotto il peso dei fantasmi di quanto accaduto nel novembre del 2017, quando il disastro nello spareggio con la Svezia costò la presenza al Mondiale russo, la selezione Azzurra ha commesso un altro passo falso nel suo cammino di qualificazione. Un pareggio per 0-0 - esattamente come la Svizzera nel mese di settembre - che condanna Bonucci e compagni agli insidiosissimi spareggi. Un risultato figlio di un primo tempo disputato invero con un atteggiamento propositivo dagli ospiti, che però non si è mai tramutato in reti, anche per la evidente assenza di un terminale offensivo all’altezza della situazione. Nel secondo tempo invece, con il passare dei minuti, sono poi riaffiorati dubbi e paure che sembravano ormai dimenticati, ulteriormente alimentati dalle notizie che contemporaneamente giungevano da Lucerna. Così, a fare da contraltare alla straripante gioia dei rossocrociati alla Swissporarena, vi è stata la cocente delusione degli Azzurri, costretti all’esame di riparazione il prossimo mese di marzo.