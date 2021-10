Martin Blaser è raggiante. E rinfrancato, va da sé, dall’esito della sfida tra il Lugano e lo Young Boys. «Per la società era un test, non solo sportivo» sottolinea il CEO dei bianconeri. Lo abbiamo incontrato per un lunga intervista, a due e mesi e mezzo dalla sua entrata in scena a Cornaredo.

Ritornare sulla magica serata di Coppa è inevitabile. La sua soddisfazione, immaginiamo, non è solo legata al risultato sul campo...

«Personalmente ho un feeling speciale con la Coppa Svizzera: nel 2002 ne ho acquistato i diritti commerciali per il periodo 2003-2008. E tutt’ora sono convinto del valore della competizione, qui più che in altri Paesi. Vincere il trofeo significa vincere sei partite, il che - forse - è un po’ più semplice che conquistare un campionato. Quando è stato sorteggiato l’YB come...