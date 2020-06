Quanto sono belle le prime volte? Al suo esordio casalingo post lockdown, il Lugano ha dipinto un arcobaleno meraviglioso. Venendo a capo di un Lucerna tignoso, quadrato, impetuoso come la pioggia caduta su Cornaredo. La squadra di Fabio Celestini, proprio lui, il grande ex della serata, non ha però sfruttato l’onda. E così, con il passare dei minuti i bianconeri sono saliti in cattedra. Trovando una doppietta micidiale in coda alla partita, con Kecskes prima e Lovric poi. Apoteosi o, se preferite un gergo più moderno, godopoli. Maurizio Jacobacci ha vinto la sfida nella sfida a livello di allenatori, prevedendo un piano partita tanto semplice quanto efficace. Della serie: lasciamoli sfogare e, soprattutto, stancare. Poi toccherà a noi. «Maurizio sta facendo quello che sa fare, il tecnico»...