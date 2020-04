«Da lunedì andremo a trovare a casa ognuno dei nostri abbonati over 65 che oggi a causa del coronavirus vivono un momento di difficoltà». È l’iniziativa lanciata dall’FC Lugano per far sentire la sua vicinanza ai tifosi bianconeri più anziani. «Saremo impegnati con un furgone da Nord a Sud in tutto il Cantone. Non vi potremo abbracciare tutti, ma vi consegneremo (rispettando tutte le direttive delle autorità) una confezione di generi alimentari e una copia del Corriere del Ticino per farvi compagnia», scrive la società su Facebook, spiegando che all’iniziativa hanno partecipato: «Tamborini Vini, Chicco d’oro, Acqua San Clemente, Prodega - Abholgrosshandel, Bignasca SA, Schützengarten, Corriere del Ticino, TItrasloco SA e Amag».