L’FC Lugano comunica di aver trovato un nuovo accordo con l’allenatore Abel Braga ed i suoi assistenti Leomir de Souza e Ricardo Colbachin. I tre, anch’essi spiazzati dal mancato cambio di proprietà, hanno lavorato per tre giorni con il presidente Angelo Renzetti ed i dirigenti bianconeri per trovare una soluzione in merito ai rapporti contrattuali, i cui estremi rimarranno riservati. «L’FC Lugano - si legge nel comunicato stampa - ribadisce di essere entusiasta all’idea che un allenatore di questo curriculum possa guidare la prima squadra bianconera». Il tecnico brasiliano ed i suoi assistenti saranno presenti a Cornaredo da domani e verranno presentati alla stampa nei prossimi giorni.