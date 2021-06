Il 68.enne ha rilasciato le sue prime dichiarazioni bianconere ai microfoni di Teleticino: «Sono pronto per questa nuova avventura, ora attendo il visto lavorativo. È stato un viaggio stancante, ma sono felice di poter finalmente essere qui. Prima di poter finalmente raggiungere Lugano, devo risolvere alcune questioni burocratiche. Sono però contento di giungere finalmente in Svizzera, della quale conosco già Ginevra e Berna, dove ho già vinto un torneo nel 1983. Non sono mai stato a Lugano, ma mi dicono che è fantastica. In fondo, per me, già essere tornato in Europa è un successo».



Braga si è poi espresso in merito alle sue ambizioni in vista della nuova stagione: «L’obiettivo è fare il meglio possibile, bisogna sempre giocare per vincere. Ci vuole motivazione e per avere successo, bisogna spingere in fase offensiva. Questa è la mia filosofia, che in carriera mi ha permesso di conquistare 28 titoli. Tutto dipenderà dai giocatori, ma in passato - tra Francia e Portogallo - ho sempre avuto esperienze positive quando ho allenato qui in Europa. Non conosco bene tutti i giocatori bianconeri, ma ho già visionato alcune partite. Prima di fare richieste di mercato voglio incontrare la squadra e vederla un pochino all’opera, per poi eventualmente agire sul mercato».