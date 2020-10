Positivo al coronavirus un giocatore della rosa Granata. L’AC Bellinzona comunica di aver ricevuto poco fa l’esito del test del tampone cui si è sottoposto il giocatore. «Purtroppo il risultato del test ha dato risultato positivo al COVID-19. Il calciatore si stava allenando regolarmente con i compagni fino a martedì, quando ha accusato un lieve stato febbrile e mancanza di gusto e olfatto, dopodiché non ha più avuto contatti con il resto della squadra», si legge in una nota. «La valutazione della situazione da parte dell’ufficio del Medico Cantonale ha portato quest’ultimo a ordinare la quarantena fino a giovedì 22 compreso per 13 giocatori della rosa che hanno avuto contatti diretti prolungati e ravvicinati con il giocatori in questione».