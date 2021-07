A Bellinzona è tempo di un nuovo corso. Dopo otto anni di presidenza, Paolo Righetti ha infatti deciso di fare un passo indietro. Non formalmente, poiché rimarrà il numero uno del club granata almeno finché non si troverà un sostituto, ma nella sostanza. Soprattutto sul piano operativo, per quel che concerne la gestione sportiva della prima squadra, che da questa stagione sarà in mano alla Supergoal SA, che collabora con il procuratore uruguaiano Pablo Bentancur: «Li aiuterà il direttore sportivo Paolo Gaggi, ma sì, si può dire che le chiavi le abbiamo affidate a loro» ci spiega Righetti.

Una scossa necessaria a tutti

Dopo anni di vicinanza al club granata, la Supergoal è dunque riuscita a convincere la dirigenza a dargli maggiore margine di manovra: «È di fatto diventata l’azionista di maggioranza della SA, direi anche giustamente siccome investirà in prima persona nella squadra - ci spiega il presidente granata -. Al termine della scorsa stagione ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto un’analisi oggettiva. Sono tre anni che siamo in Promotion League e a parte la prima stagione dove eravamo giunti terzi - anche sullo slancio del salto di categoria - i risultati sono stati un po’ stagnanti. Per cercare di invertire la rotta era necessario cambiare qualcosa, dando una scossa a tutto l’ambiente. Di qui la decisione di affidarci a loro. So che alcuni, come spesso accade in Ticino, storceranno il naso. Posso però dire che hanno davvero preso a cuore la nostra causa e meritano almeno la possibilità di dimostrarlo con i fatti».

Per Righetti, però, questo cambio di rotta è una questione anche e soprattutto personale: «Questi otto anni alla guida della società - sommati ai precedenti dodici nel settore giovanile - sono stati stupendi, ma anche onerosi sotto diversi punti di vista. Sono padre e ho una famiglia alla quale vorrei dedicare più tempo. Già diversi mesi fa ho così maturato la decisione di cedere il testimone. Complice la pandemia e la volontà di non dare l’impressione di un “fuggi fuggi” generale, sono però rimasto, assieme agli altri membri di comitato. Ho l’ACB nel cuore e per questo motivo manterrò la presidenza dell’Associazione, la quale è separata dalla SA e gestisce il nome, il marchio, il settore giovanile e i legami con il Team Ticino. Elementi per i quali abbiamo lavorato alacremente in queste settimane, con l’intento di tutelarli. Intanto siamo alla ricerca del profilo giusto per la nomina del mio sostituto, che speriamo possa essere un bellinzonese. Ribadisco però che sentivo il bisogno di mettere me stesso al primo posto. Non voglio più essere io ad avere l’onere di prendere le decisioni importanti».

Il bilancio è positivo

Nominato presidente nel 2014, Righetti ha condotto i granata dalla Seconda Lega regionale alla Promotion League in quattro stagioni: «Se mi guardo indietro, vedo tanti bei ricordi e un percorso del quale sono molto fiero, che mai mi sarei immaginato di compiere. Abbiamo raccolto le ceneri di quello che era il club granata e siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto. Non c’è alcun rammarico per non essere riusciti a riportare la società nel calcio professionistico, anzi, probabilmente questo era il massimo al quale potevamo aspirare. Ora, con la decisione presa, speriamo che si possa fare quel passo in avanti che ancora manca».

Di questo, il numero uno del club della capitale, è pienamente convinto: «Secondo me, con questa mossa, il Bellinzona riuscirà a tornare dove merita di stare. La Supergoal e Pablo Bentancur sono spinti da grande motivazione e conoscono ormai bene la nostra realtà. Sono certo che sapranno operare le scelte giuste per dare ulteriore linfa a tutto l’ambiente».

Paiva è la prima mossa

La prima, ufficializzata ieri, concerne il nuovo allenatore. Salutato Davide Morandi, accasatosi al Kriens in Challenge League, la società granata ha deciso di affidare la propria panchina a João Paiva. Il 38.enne, ex attaccante - tra le altre - di Lucerna, Grasshopper e Winterthur, è la prima scommessa: «Pablo e il direttore sportivo Paolo Gaggi hanno fatto dei colloqui e alla fine colui che li ha convinti di più è stato proprio Paiva - ci spiega Righetti -. Secondo me, il suo, è un profilo davvero interessante. Parliamo di un ex giocatore che conosce molto bene il calcio svizzero, avendo militato a più livelli. Inoltre è giovane e affamato, con tanta voglia di fare bene per progredire in questo suo nuovo percorso. Non da ultimo, sottolineerei che parla anche diverse lingue: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese e portoghese. È insomma un profilo che mi piace e che secondo me si sposa bene con la nostra causa».

Detto dell’allenatore, il mercato dalle parti del Comunale è entrato nel vivo anche per quel che concerne la rosa della prima squadra. Data la presenza di qualche innesto sudamericano (come annunciato ieri, vedi a lato), in molti temono che con il cambio di gestione si possa perdere quell’identità ticinese mantenuta nelle ultime stagioni: «Non credo che accadrà - rileva il presidente -. Ci saranno sempre dei giocatori stranieri, come è accaduto del resto negli ultimi anni, ma come si evince anche dai nomi comunicati ieri, sono convinto che si manterrà comunque un occhio di riguardo per gli elementi di casa nostra, che del resto costituiscono già l’ossatura della squadra».

Il ritorno dei derby col Chiasso

Tutto insomma - almeno sulla carta - sembra apparecchiato nel migliore dei modi per tentare nuovamente la scalata al primo posto, sinonimo di promozione in Challenge League. Un obiettivo che negli ultimi anni è sfuggito al club granata in parte per un rendimento non all’altezza delle aspettative e in parte per la presenza dell’Yverdon del presidente Mario Di Pietrantonio. La società romanda, ambiziosissima, è infine riuscita a fare il salto di categoria. I sopracenerini però, dovranno ora vedersela contro il Chiasso di Baldo Raineri, retrocesso al termine dello scorso campionato: «È difficile paragonare il club di confine a quello romando e determinare se nello “scambio” ci abbiamo guadagnato - analizza Righetti -. Quel che posso dire è che sicuramente la prospettiva di tornare a giocare un derby ticinese, è motivo di entusiasmo per tutto l’ambiente. Erano ormai anni che non succedeva, sono sicuro che le due piazze sapranno accendersi. Detto questo, io porrei l’accento sul campionato di Promotion League nel suo insieme: ci sarà da divertirsi e anche tanto. Oltre al Chiasso, riscopriremo anche il Bienne che ha centrato la promozione dalla Prima Lega. Una società ambiziosa e storica, che dispone già di uno stadio nuovo e pronto per il professionismo. Non dimenticherei inoltre le squadre romande e il Rapperswil, che pure parrebbe puntare in alto. Insomma, sarà una stagione appassionante e tutta da vivere».

Anche e finalmente con i propri tifosi, che - toccando ferro affinché nulla cambi nelle prossime settimane - potranno tornare a riempire gli spalti e le tribune del Comunale: «Questo è l’aspetto che più ci è mancato nell’ultimo, durissimo anno e mezzo: il contatto con la nostra gente, i nostri fan. Sarà bellissimo poterli riaccogliere nella nostra casa e contare sul loro supporto fuori dal campo. Ci darà ulteriore carica».

©CdT.ch - Riproduzione riservata