Il calcio italiano piange l’ex allenatore Gigi Simoni, spentosi all’età di 81 anni. Nel giorno in cui avrebbe certamente preferito festeggiare il decimo anniversario del suo trionfo in Champions League, l’Inter deve dunque dire addio a un tecnico molto amato e mai dimenticato dai tifosi nerazzurri. Con lui in panchina, il club milanese conquistò la Coppa Uefa nel 1998.

Anche l’FC Inter ha ricordato Gigi Simoni con un omaggio sul suo sito: «Ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una data non casuale, la data più interista di tutte (il 22 maggio 2010 l’Inter vinse la Champions League a Madrid, ndr.). Di lui ricordiamo e ci mancherà tutto. Il suo essere signore, innanzitutto. Un modo di vivere, la vita e il calcio, mai sopra le righe. Ha incarnato l’interismo più genuino. Sulla panchina nerazzurra arrivò nel 1997, assieme al Fenomeno, Ronaldo. Un binomio, quello Simoni-Ronaldo, che resterà per sempre nel cuore di tutti, non solo degli interisti», prosegue il club. «Il 6 maggio 1998 disegnò il suo capolavoro da allenatore. Imbrigliò una grande Lazio e non le diede scampo. Al Parco dei Principi Zamorano, Zanetti e Ronaldo regalarono all’Inter la terza Coppa Uefa in una notte dolcissima e magica. Il mondo del calcio perde un bravo allenatore e una persona meravigliosa. Noi lo ricordiamo così, coi suoi capelli bianchi, sulla nostra panchina, mentre con un sorriso si godeva le magie di Ronaldo, circondato dall’orgoglio e dall’affetto dei tifosi dell’Inter. Ciao Gigi, ci mancherai»’, conclude la società nerazzurra nel suo ricordo