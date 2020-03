Si è spento all’età di 89 anni Antonio Permunian, grande portiere e bandiera dell’AC Bellinzona. Nella sua carriera ha difeso tra i suoi pali non solo i colori granata, ma anche quelli della nazionale rossocrociata.

Classe 1930, Permunian ha giocato nell’AC Bellinzona dal 1948 al 1960 e proprio nel ’48 è stato protagonista della storica vittoria del campionato da parte dei Granata della stagione 1947/48 con l’allora presidente Otto Scerri. Dal 1960, per 6 anni, ha giocato a Lucerna per poi tornare a vestire la maglia della capitale ticinese dal 1966 al 1968, concludendo a Bellinzona la sua carriera sportiva.

11 presenze in Nazionale

Permunian ha difeso anche la porta della nazionale Svizzera in 11 occasioni. Ha esordito il 22 maggio 1955 a Rotterdam contro l’Olanda e ha partecipato alla Coppa del Mondo in Cile nel 1962 quale riserva di Karl Elsener. La sua ultima partita in Nazionale è stata a Londra, il 9 maggio del 1962 (Inghilterra - Svizzera 3-1).