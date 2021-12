È un addio pesante, per certi versi anche clamoroso, quello di Patrick Rossini dal Bellinzona. L’oramai ex bomber granata (8 reti nell’attuale stagione di Promotion League) ha deciso di sposare la causa del Giubiasco, in Terza Lega. «I sogni a volte diventano realtà» ha indicato il club biancorosso su Facebook.