Nedim Bajrami non vestirà più la maglia rossocrociata. L’ex centrocampista offensivo del Grasshopper, oggi all’Empoli, ha deciso di abbracciare la nazionale albanese. Il tutto a ridosso dell’Europeo Under 21, che con ogni probabilità avrebbe disputato insieme alla selezione guidata da Mauro Lustrinelli. Con quest’ultima Bajrami, 22 anni, aveva già disputato 12 partite internazionali. Oggi, come detto, l’annuncio da parte dell’ASF del suo addio. «Abbiamo cercato di convincere Nedim Bajrami a continuare a giocare per la Svizzera» ha spiegato il ct della U21 Lustrinelli. «Ma il giocatore ha chiarito che il suo cuore batte più forte per l’Albania». Al proposito l’ASF ha quindi precisato: «L’identificazione è un valore fondamentale per giocare con la maglia della Svizzera. Ecco perché non abbiamo avuto altra scelta che lasciare partire il giocatore». Bajrami, che possiede sia il passaporto elvetico sia quello della Macedonia del Nord, ha svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili rossocrociate. In Super League, con la maglia del GC, ha totalizzato oltre 70 presenze, mentre all’Empoli - nella Serie B italiana - ha già superato i 50 gettoni.