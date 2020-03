L’attaccante togolese Emmanuel Adebayor è stato posto in quarantena nel Benin, dopo aver lasciato il Paraguay e il Club Olimpia per raggiungere il Togo. «È come essere a casa, la cosa non mi disturba assolutamente» ha dichiarato l’ex giocatore del Manchester City e del Real Madrid al suo arrivo a Cotonou, la capitale del Benin, Paese che confina con il Togo. 36 anni, Adebayor rimarrà confinato in un hotel di Cotonou assieme a 84 passeggeri che volavano con lui. Il calciatore, che in carriera ha vestito anche le maglie di Arsenal e Tottenham, lo scorso febbraio si era accordato con il Club Olimpia, ad Asuncion. Il togolese ha preso la decisione di tornare a casa dopo che il Club Olimpia ha interrotto ogni attività per fronteggiare l’emergenza coronavirus.