Talvolta spaventa. Perché «disumana» e, in quanto tale, non influenzabile e infallibile. Perlomeno a livello teorico. I nostalgici, tuttavia, farebbero bene a mettersi il cuore in pace. E, soprattutto se bianconeri, a celebrarla, la tecnologia, dissociandosi dalla fazione dei «no VAR». Messi in imbarazzo, una volta di più, durante il match di ieri alla Swissporarena. Già, a Lucerna è finita 3-2 per i bianconeri, ma senza Video Assistant Referee la vittoria avrebbe potuto cambiare colore e padrone. Rovinando la festa - nell’ordine - a Croci-Torti, Abubakar e al match winner Celar. Il tecnico, probabilmente, non avrebbe conosciuto la prima gioia in Super League. Le statistiche del secondo, forse, conterebbero un gol in meno e un rigore causato in più. Mentre la punta slovena, per quanto convincente,...