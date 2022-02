È il primo titolo iridato per «The Blues» che avevano preso parte alla fase finale del Mondiale per club solo nel 2012, ma avevano ceduto in finale contro un’altra formazione brasiliana, il Corinthians, un’altra compagine di San Paolo. Sul terreno del Mohammad Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, il Chelsea è passato in vantaggio con Romelu Lukaku, dopo 9’ del secondo tempo, ma è stato raggiunto da un rigore di Raphael Veiga al 19’. Nel finale non è accaduto più nulla e si è proceduto con i supplementari, nel corso dei quali è accaduto davvero poco. Dal 117’ in poi, però, cambia tutto: prima un rigore per il Chelsea, concesso con l’ausilio del Var, viene trasformato dal giovane tedesco Kai Havertz, che spiazza di destro il portiere brasiliano Weverton. Il Chelsea potrebbe calare il tris nel recupero del prolungamento, ma lo stesso Havertz viene falciato poco prima di entrare in area da Luan, che viene espulso. Finisce in gloria per i ‘Blues’ che avevano Jorginho in panchina, ma tanti ex del campionato italiano in campo (Thiago Silva, Ruediger, Kovacic, Lukaku, fatta eccezione per Marcos Alonso in panchina), fra le lacrime per il Palmeiras del portoghese Abel Ferreira, infuriato contro l’arbitro nel finale di match. Il Palmeiras esce a testa alta, ma il titolo finisce nella bacheca del Chelsea, che firma così uno splendido ‘triplete’ internazionale fra il 2021 e il 2022.